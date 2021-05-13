Водитель фуры был настолько нетрезв, что не понимал, какой сегодня день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На федеральной трассе Тюмень—Омск, в Ишимском районе Тюменской области, задержали пьяного водителя большегруза. От дыхания дальнобойщика зашкалило алкотестер, а сам он признался, что пьет еще с Пасхи.

«Пьяного дальнобойщика задержали на 297-м километре федеральной автодороги Тюмень—Омск. 58-летний мужчина вез груз в Тобольск», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

По словам водителя, пить он начал еще с Пасхи, выпивал на парковках. Во время освидетельствования алкотестер не выдержал «выхлопа». «Показания составили 2,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Результат зафиксирован на бумажном чеке. А вот на экране итог не появился, прибор „зашкалило“ от результатов», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД. Там добавили, что в этом состоянии водитель даже не смог ответить, какой сегодня день.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Тюмень—Омск произошло смертельное ДТП. Виновник аварии также был пьян.