В курганском районе ввели сухой закон на 6 дней

Запрет на продажу алкоголя в Целинном районе будет действовать до 25 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном районе (Курганская область) с 20 по 25 мая запретили продажу алкоголя. Об этом сообщили представители администрации района.

«Вводится запрет с 20 по 25.05.2021 года на розничную продажу алкогольной продукции на территории Целинного района», — указано в сообщении официальной группы администрации в соцсети «ВКонтакте». Также запрещено продавать алкоголь при оказании услуг общественного питания. Запрет связан с проведением последних звонков и сложной пожароопасной обстановкой.

Некоторые жители высказались против запрета. «Не слишком много? <…> По области практически везде на один день запретили», — написал под постом пользователь Иван Мезенцев. Он обратил внимание на то, что продавцы алкоголя из-за длительного простоя будет терпеть убытки. Читатель URA.RU из Целинного района заметил, что ограничение действует с 20 мая, но сообщили о нем только в первый день запрета. «Сейчас люди должны ехать либо в соседний район, либо, как уже пишут, пить паленую водку», — добавил он.

22 мая в связи с проведением последних звонков продажа алкоголя будет запрещена в Кургане. Запрет не коснется заведений, где оказывают услуги общественного питания.