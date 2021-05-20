20 мая 2021
19 мая 2021

В курганском районе ввели сухой закон на 6 дней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин
Запрет на продажу алкоголя в Целинном районе будет действовать до 25 мая Фото:

В Целинном районе (Курганская область) с 20 по 25 мая запретили продажу алкоголя. Об этом сообщили представители администрации района.

«Вводится запрет с 20 по 25.05.2021 года на розничную продажу алкогольной продукции на территории Целинного района», — указано в сообщении официальной группы администрации в соцсети «ВКонтакте». Также запрещено продавать алкоголь при оказании услуг общественного питания. Запрет связан с проведением последних звонков и сложной пожароопасной обстановкой.

Некоторые жители высказались против запрета. «Не слишком много? <…> По области практически везде на один день запретили», — написал под постом пользователь Иван Мезенцев. Он обратил внимание на то, что продавцы алкоголя из-за длительного простоя будет терпеть убытки. Читатель URA.RU из Целинного района заметил, что ограничение действует с 20 мая, но сообщили о нем только в первый день запрета. «Сейчас люди должны ехать либо в соседний район, либо, как уже пишут, пить паленую водку», — добавил он.

22 мая в связи с проведением последних звонков продажа алкоголя будет запрещена в Кургане. Запрет не коснется заведений, где оказывают услуги общественного питания.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...