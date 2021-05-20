Путин предложил кандидатов в совет директоров госкомпании в ЯНАО

Распоряжение уже подписано Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в Салехарде. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Минтрансу России обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“», — говорится в документе. Всего в списке 14 человек. Среди них министр транспорта РФ Виталий Савельев, замминистра финансов Ирина Окладникова, гендиректор ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Михаил Полубояринов и другие.

ГТЛК является поставщиком отечественных лайнеров для авиакомпании «Ямал». Долг главного перевозчика в ЯНАО перед госкомпанией более одного миллиарда рублей. Ранее URA.RU сообщало, что эта сумма составляет почти половину общей задолженности авиакомпаний.