20 мая 2021
19 мая 2021

Путин предложил кандидатов в совет директоров госкомпании в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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День народного единства. Челябинск, флаг россии
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров и в ревизионную комиссию АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в Салехарде. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Минтрансу России обеспечить включение в установленном порядке указанных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“», — говорится в документе. Всего в списке 14 человек. Среди них министр транспорта РФ Виталий Савельев, замминистра финансов Ирина Окладникова, гендиректор ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Михаил Полубояринов и другие.

ГТЛК является поставщиком отечественных лайнеров для авиакомпании «Ямал». Долг главного перевозчика в ЯНАО перед госкомпанией более одного миллиарда рублей. Ранее URA.RU сообщало, что эта сумма составляет почти половину общей задолженности авиакомпаний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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