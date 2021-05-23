Ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области продлены до 20 июня
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Власти Тюменской области продлили ряд ограничений режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии COVID, до 20 июня. Соответствующие изменения были внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности». URA.RU подготовило актуальный список ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса.
Разрешено:
- Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита;
- Проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей;
- Детям и подросткам младше 18 лет можно ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей;
- Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
- Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
- Работать баням и саунам, в том числе в ночное время;
- Проводить богослужения;
- Юниорам, молодежи и взрослым спортсменам (а также сопровождающим), входящим в составы сборных команд Тюменской области и России, разрешен выезд в другие страны и субъекты РФ.
Запрещено:
- Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
- Жители в возрасте 65 лет и старше, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
- Работа ночных клубов в период с 23:00 до 06:00, а также курение кальянов в заведениях;
- Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти приостановлен до 20 июня.
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