23 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021
20 мая 2021

Что разрешает и запрещает карантин в Тюменской области. Актуальный список URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майская жара. Тюмень, правительство тюменской области, весна, яблони цветут
Ограничения режима повышенной готовности в Тюменской области продлены до 20 июня Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области продлили ряд ограничений режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии COVID, до 20 июня. Соответствующие изменения были внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности». URA.RU подготовило актуальный список ограничений, действующих в регионе из-за пандемии коронавируса.

Разрешено:

  • Работать ТРЦ, магазинам и предприятиям общепита;
  • Проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях при заполняемости зала не более 50% от общего количества мест для зрителей;
  • Детям и подросткам младше 18 лет можно ходить в торговые и торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей;
  • Детским и юношеским спортивным командам Тюменской области разрешено выезжать в другие регионы для участия в официальных отборочных соревнованиях на первенства мира и Европы, а также в Европейском юношеском Олимпийском фестивале;
  • Работать фитнес-центрам и другим спортивно-оздоровительным учреждениям;
  • Работать баням и саунам, в том числе в ночное время;
  • Проводить богослужения;
  • Юниорам, молодежи и взрослым спортсменам (а также сопровождающим), входящим в составы сборных команд Тюменской области и России, разрешен выезд в другие страны и субъекты РФ.

Запрещено:

  • Продолжает действовать масочный режим и социальная дистанция в 1,5 метра в местах массового скопления людей и общественном транспорте;
  • Жители в возрасте 65 лет и старше, а также те, у кого есть хронические заболевания, должны находиться на обязательной самоизоляции;
  • Работа ночных клубов в период с 23:00 до 06:00, а также курение кальянов в заведениях;
  • Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти приостановлен до 20 июня.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...