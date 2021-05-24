В Тюменской области многодетных выселяют из квартир из-за ремонта

В Ишиме многодетным семьям выдали квартиры с неисправной канализацией Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Ишиме (Тюменская область) жильцов двух многоквартирных домов на улице Блюхера, 4 и 4/1, просят съехать на неделю из-за ремонта канализации. Об этом сообщил местный блогер Владимир Воронин, к которому жители обратились за помощью. По его словам, эти дома изначально сдавались в спешке и находятся в ужасном состоянии. Десять лет назад там раздали квартиры многодетным семьям.

«Мы, жильцы злополучных домов по улице Блюхера, 4, и Блюхера, 4 корпус 1, просим разобраться в сложившейся ситуации. В наших домах вся канализация сделана тяп-ляп, как и сами эти два дома. Управляющая компания собирается отключить воду в наших домах на неделю… Предлагают съехать на неделю, у кого есть возможность. В наших домах живут многодетные семьи, и многим просто некуда съезжать», — приводит словам ишимцев Воронин.

Местных жителей предупредили о том, что бороться с нечистотами в подвалах будут методом сушки тепловыми пушками. В администрации Ишима URA.RU сообщили, что воду в домах на время ремонта отключать не будут. «УК провела работы по герметизации системы водоотведения в подвале. В связи с чем отключения воды в доме, как сообщалось ранее, не планируется. Мероприятия по просушке подпольного помещения, по информации УК, не будут включать в себя использование тепловых пушек, а будут проводиться путем просушки через существующие технические продухи», — пояснили там агентству.