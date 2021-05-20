20 мая 2021
19 мая 2021

В ЯНАО произошел разлив на нефтяном месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Специалисты устанавливают причины инцидента Фото:

На Крайнем месторождении компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Пуровском районе ЯНАО разгерметизировался трубопровод, из которого вытекла пластовая жидкость. Протечка была обнаружена 21 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Специалистами „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза“ обнаружена разгерметизация внутрипромыслового трубопровода с вытеканием пластовой жидкости обводненностью 85% на Крайнем месторождении. В настоящее время участок локализован, ведутся работы по очистке», — пояснили в пресс-службе компании.

Также там отметили, что угрозы для окружающей среды нет. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что разлив нефти произошел в Пуровском районе. Причиной стал лопнувший трубопровод.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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