В ЯНАО произошел разлив на нефтяном месторождении

Специалисты устанавливают причины инцидента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Крайнем месторождении компании АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» в Пуровском районе ЯНАО разгерметизировался трубопровод, из которого вытекла пластовая жидкость. Протечка была обнаружена 21 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Специалистами „Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза“ обнаружена разгерметизация внутрипромыслового трубопровода с вытеканием пластовой жидкости обводненностью 85% на Крайнем месторождении. В настоящее время участок локализован, ведутся работы по очистке», — пояснили в пресс-службе компании.

Также там отметили, что угрозы для окружающей среды нет. Сейчас устанавливаются все причины произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что разлив нефти произошел в Пуровском районе. Причиной стал лопнувший трубопровод.