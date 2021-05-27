В ЕР раскрыли число тюменцев, проголосовавших на праймериз

30 мая тюменцы смогут проголосовать на праймериз ЕР очно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Более 58 тысяч жителей Тюменской области проголосовали на праймериз «Единой России». Такие данные на 16:00 28 мая URA.RU сообщили в региональном отделении партии. Предварительное голосование в онлайн-режиме стартовало 24 мая и продлится до 30 мая.

«По последним данным, в предварительном голосовании приняло участие 58 584 тюменца. Мы оцениваем количество участников как хорошее. Очевидно, что процедура голосования через регистрацию на сайте госуслуг проста и удобна», — отметили в пресс-службе реготделения ЕР.

Кроме того, тюменцев ждут на избирательных участках. «Те, кто успеет сегодня до вечера зарегистрироваться на сайте pg.er.ru, могут проголосовать электронно, включая 28, 29 и 30 мая. Но если по каким-то причинам вы не успели, то у вас есть возможность сделать свой выбор традиционным способом — прийти на участки 30 мая и проголосовать. Они будут работать с 8 утра до 8 вечера», — приводит пресс-служба слова главы тюменского отделения ЕР Андрея Артюхова.

По данным источника агентства в федеральных партийных кругах, Москва дала установку регионам — привести на праймериз 12% от общего числа избирателей. В Тюменской области на данный момент проголосовало 5,2%. В реготделении информацию инсайдера комментировать не стали.

Всего в праймериз ЕР принимают участие 89 тюменцев. Они претендуют на то, чтобы стать кандидатами в депутаты Государственной, областной и Тюменской городской дум.