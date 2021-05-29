Тюменец отправится в колонию за поджог машины по ошибке

Автомобиль Mercedes сгорел полностью (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени получил 2,5 года колонии строгого режима за поджог двух автомобилей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Отмечается, что первую машину осужденный поджег по ошибке.

По материалам уголовного дела, 4 ноября 2020 года у мужчины произошел конфликт с одним из владельцев овощного склада из-за качества и цены фруктов. «Злоумышленник решил поджечь автомобиль обидчика, выследив, где он живет. В ночь на 5 ноября мужчина у одного из домов на ул. Одесской облил бензином Mercedes и поджег. Автомобиль был уничтожен огнем. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере более 660 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Через некоторое время преступник узнал, что по ошибке поджег не тот автомобиль. Вечером 21 ноября он на ул. Одесской он поджег Toyоta Camry, принадлежавшую владельцу овощного склада. «Однако мужчина пожалел о содеянном и вместе с другими людьми стал тушить огонь. Поджигатель был задержан на месте преступления», — добавили в прокуратуре.

Ленинский районный суд Тюмени признал 53-летнего тюменца виновным в преступлении, предусмотренным ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба). Приговор пока не вступил в законную силу.