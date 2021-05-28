28 мая 2021
27 мая 2021

В селе ЯНАО возводят деревянные дома вопреки поручению Артюхова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, новостройка, строительство дома, стройка
Проблемой обеспокоены местные жители Фото:

В селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО продолжают продолжают возводить деревянные панельные дома, хотя губернатор округа Дмитрий Артюхов заявлял, что они должны уйти в прошлое. Этой проблемой делится местный житель Никита Худи на своей личной странице «ВКонтакте».

«Задачи, поставленные губернатором в ежегодном отчете, тазовским успешным менеджерам, видимо, не обязательны к исполнению. Деревянная Антипаюта растет», — пишет Худи. Мужчина прикладывает к своим словам видео, на которых видно множество деревянных панелей.

В правительстве ЯНАО ситуация пояснили следующим образом: «Дома возводятся по технологии Massiv-Holz-Mauer с использованием деревянных изделий, изготовленных в заводских условиях, и являются объектами капитального строительства. Долговечность зданий составляет от 50 лет и выше». Также там отметили, что аналогичные технологии используют по всей России.

В 2020 году Артюхов во время своего ежегодного доклада заявлял, что «деревянный» Ямал должен уйти в прошлое, объясняя причину, по которой жилищные сертификаты выдаются только на покупку в новостройке. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое строительный коллапс. Квартиры не могут выделить даже сиротам.

Возведение нового дома по улице Новая в селе Антипаюта. Фото сделано в апреле

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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