Проблемой обеспокоены местные жители Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО продолжают продолжают возводить деревянные панельные дома, хотя губернатор округа Дмитрий Артюхов заявлял, что они должны уйти в прошлое. Этой проблемой делится местный житель Никита Худи на своей личной странице «ВКонтакте».

«Задачи, поставленные губернатором в ежегодном отчете, тазовским успешным менеджерам, видимо, не обязательны к исполнению. Деревянная Антипаюта растет», — пишет Худи. Мужчина прикладывает к своим словам видео, на которых видно множество деревянных панелей.

В правительстве ЯНАО ситуация пояснили следующим образом: «Дома возводятся по технологии Massiv-Holz-Mauer с использованием деревянных изделий, изготовленных в заводских условиях, и являются объектами капитального строительства. Долговечность зданий составляет от 50 лет и выше». Также там отметили, что аналогичные технологии используют по всей России.

В 2020 году Артюхов во время своего ежегодного доклада заявлял, что «деревянный» Ямал должен уйти в прошлое, объясняя причину, по которой жилищные сертификаты выдаются только на покупку в новостройке. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое строительный коллапс. Квартиры не могут выделить даже сиротам.

Возведение нового дома по улице Новая в селе Антипаюта. Фото сделано в апреле Никита Худи