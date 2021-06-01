В Китае нашли первого зараженного новым вирусом

Мужчина из китайской провинции Цзянсу заразился новым штаммом птичьего гриппа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Китае обнаружили первого человека, заразившегося новым штаммом вируса птичьего гриппа H10N3. Заболевшим оказался 41-летний мужчина из провинции Цзянсу.

«23 апреля у него поднялась температура и начали проявляться другие симптомы. 28 апреля из-за ухудшения состояния больной был госпитализирован. Центр по контролю заболеваний провел секвенирование образцов, взятых у пациента. Результат оказался положительным на вирус H10N3», — цитирует РИА «Новости» Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая. Сейчас состояние больного оценивается как стабильное. Вскоре его могут выписать из-больницы. Тех, кто контактировал с зараженным, поместили под медицинское наблюдение. По словам китайских властей, никаких аномалий у них не обнаружено.

Полный анализ генома вируса выявил, что он имеет птичье происхождение и не может достаточно «эффективно» заражать людей. Отмечается, что в мире случаи заражения этим штаммом не регистрировались, а среди птиц H10N3 считается низкопатогенным. Эксперты считают, что вирус от птицы к человеку передался случайно и риск масштабного распространения крайне низок. Ученые советуют избегать контактов как с живыми птицами, так и умершили из-за болезни, а также обращать внимание на гигиену пищи и соблюдать меры защиты.

Недавно генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вскоре человечество столкнется с новой пандемией — еще более опасной, чем пандемия COVID-19. Поэтому, по его мнению, государствам важно действовать сообща.