Власти ЯНАО признали нарушение прав родителей дошкольников

Медицинские справки для посещения садика нужны только после болезни Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый заявил о незаконности требования медицинских справок детскими садами. Заявление главного юриста Ямала в очередном выпуске его проекта «Юридическая среда» в Instagram подтвердила директор департамента образования Марина Кравец.

«Люди сталкиваются с такими сложностями. Все должны забыть это как страшный сон», — прокомментировал ситуацию со справками Погорелый. По его словам, новые Санитарные правила и нормы (СанПиН), действующие в России с 1 января 2021 года отменяют обязательные справки о состоянии здоровья ребенка, если он не посещал детский сад более пяти дней по семейным обстоятельствам.

Гостья программы Марина Кравец признала ошибку руководителей дошкольных учреждений, пояснив, что справка отныне нужна только если дошкольник не ходил в в детсад по боелзни. «Мы с коллегами этот вопрос проработаем и в кратчайшие сроки проведем работу по внесению изменений в договоры с родителями», — рассказала глава окружного департамента.

Поводом к разбору ситуации стало публичное обращение ямальского блогера Анастасии Рулевой к Дмитрию Погорелому с требованием урегулировать участившиеся конфликты между родителями и администрациями дошкольных учреждений. В результате ЯНАО стал одним из первых регионов, в которых власти публично признали требование медсправок нарушением.

Ранее Дмитрий Погорелый, который будет представлять партию «Единая Россия» на выборах в Государственную думу по ямальскому одномандатному округу, добился возвращения льгот бюджетникам, которые выезжают в отпуска за пределы региона на пароме по Оби. Льготу отменяли в декабре после окончания строительства трассы из Салехарда в Надым.