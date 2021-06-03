В ЯНАО появятся два крупных транспортно-логистических узла

Ямал и Гыду предполагается сделать доступными для всех видов транспорта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новые транспортно-логистические узлы для обслуживания Ямальского и Гыданского полуостровов и расположенных там месторождений появятся в ЯНАО. Об этом сообщается в проекте Стратегии социально-экономического развития ЯНАО, опубликованном окружным законодательным собранием. Как следует из документа, хабы расположатся в Лабытнанги и Коротчаево.

«Для освоения полуострова Ямал и подготовки к освоению шельфовых месторождений акватории Карского моря получит развитие промышленно-логистический узел в городе Лабытнанги, где сосредоточены все виды транспорта. Для обеспечения освоения полуострова Гыданский опорной точкой станет район Коротчаево города Новый Уренгой (Коротчаевский транспортный узел), исходя из его месторасположения вблизи основных центров добычи нефти и газа, транспортной доступностью для всех видов транспорта», — говорится в разделе «Пространственное развитие автономного округа».

При этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, выступая 4 июня на стратегических сессиях Петербургского международного экономического форума, заявил, что решение задач по развитию Арктики возможно только при развитии транспортной инфраструктуры. По словам главы региона, все крупнейшие промышленные проекты начинались именно с этого.

Ранее сообщалось, что Ямал стал одним из первых регионов России, на которых будет опробован механизм инфраструктурного кредитования. Это позволит построить мостовой переход через Обь и соединить Северную и Свердловскую железные дороги на отрезке Лабытнанги — Салехард — Надым — Новый Уренгой.