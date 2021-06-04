В детсадах, попавших под снос в ЯНАО, пожаловались на сокращения

Детей обеспечат местами в уже работающих учреждениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Салехарда (ЯНАО) проверяют информацию о якобы имеющих место сокращениях персонала детских садов, которые в ближайшее время планируется снести. Сообщение о том, что работников заставляют писать заявления по собственному желанию, появились в местных группах социальных сетей.

«Сносятся здания, естественно, сокращения работников, — такое сообщение на условиях анонимности было размещено в паблике «Подслушано в Салехарде» «ВКонтакте». По словам автора, в детсаду «Золотая рыбка» сокращают «почему-то матерей-одиночек, матерей с детьми-инвалидами, и оставляют бабулек за 65+».

При этом в комментариях автор не нашла поддержки со стороны участников группы. «Бабули, как вы их назвали, работают, выполняют свои функциональные обязанности, а молодые только в телефонах сидят», — написала Светлана Ильиных. «Педагогам предоставляются рабочие места в новых детских садах. „На улицу“ никого не выгоняют», — уточнила Ирина Бывальцева.

Она же заявила, что знает имя автора поста. «Все догадались, кто автор данной анонимки, так еще и коллектив с руководителем подвела», — написала Бывальцева, уточнив: когда проходят педсоветы и собрания коллективов, всегда всех просят задавать волнующие вопросы, но автор почему-то не стала этого делать.

В администрации Салехарда уточнили, что уже в курсе ситуации. «Специалистами департамента образования города будет проверена эта информация. Если Вам известны конкретные факты, просим позвонить в департамент образования администрации города», — прокомментировали публикацию представители мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что здания сразу двух детских садов в столице ЯНАО будут демонтированы, так как достигли 100-процентного износа. Детей из аварийных детсадов планируют перевести в другие учреждения, как в новые, так и в уже работающие.