02 июня 2021
01 июня 2021

В Кургане четвертый день подряд поступают сообщения о минировании

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, кинолог, полиция, собака кинолог
В Кургане поступили сообщения о минировании Дома молодежи Фото:

В Кургане четвертый день подряд поступают сообщения о минировании соцобъектов. Об этом сообщает telegram-канал правительства области.

«Несколько социальных учреждений в Кургане снова проверяют на безопасность — это организации дополнительного образования. Сегодня туда поступило сообщение о заминировании, схожее с тем, что поступали в предыдущее три дня в учреждения социальной сферы и коммерческие предприятия», — говорится в сообщении. В настоящее время проводится эвакуация.

По данным источников URA.RU, сообщения о минировании поступили в Дом молодежи. Сейчас эвакуируют сотрудников и посетителей во всех его корпусах.

Ранее URA.RU сообщало, что 1 июня поступили сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала, магазинов сети «Магнит» — всего правоохранительные органы проверили более 90 объектов. 31 марта похожие сообщения о взрывных устройствах поступали по поводу детских садов, но они не подтвердились. 2 июня эвакуировали некоторые городские больницы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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