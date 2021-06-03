В Кургане заминировали заводы

В Кургане новые сообщения о минировании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пятый день в Кургане поступают сообщения о минировании. 4 июня опасность нависла над заводами. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в силовых ведомствах.

«Информация поступила по минированию предприятия „Зауральские напитки“ и Курганского завода электромонтажных изделий (ЭМИ). Проводится эвакуация сотрудников», — рассказал источник.

Telegram-канал правительства области сообщает, что несколько крупных предприятий Кургана получили сообщение об угрозе минирования. Руководство действует согласно установленным правилам, идёт эвакуация. Здания будут проверены на безопасность.

Накануне поступали сообщение о наличии бомб в зданиях соцобъектов. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июня поступили сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала, магазинов сети «Магнит» — всего правоохранительные органы проверили более 90 объектов. 31 мая похожие сообщения о взрывных устройствах поступали по поводу детских садов, но они не подтвердились. 2 июня эвакуировали некоторые городские больницы. В одной из них женщине стало плохо, но медики смогли вовремя помочь.