03 июня 2021
02 июня 2021

В Кургане заминировали заводы

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, росгвардия, сотрудник росгвардии
В Кургане новые сообщения о минировании Фото:

Пятый день в Кургане поступают сообщения о минировании. 4 июня опасность нависла над заводами. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в силовых ведомствах.

«Информация поступила по минированию предприятия „Зауральские напитки“ и Курганского завода электромонтажных изделий (ЭМИ). Проводится эвакуация сотрудников», — рассказал источник.

Telegram-канал правительства области сообщает, что несколько крупных предприятий Кургана получили сообщение об угрозе минирования. Руководство действует согласно установленным правилам, идёт эвакуация. Здания будут проверены на безопасность.

Накануне поступали сообщение о наличии бомб в зданиях соцобъектов. Ранее URA.RU сообщало, что 1 июня поступили сообщения о минировании городского суда Кургана, областного суда, а также автовокзала, магазинов сети «Магнит» — всего правоохранительные органы проверили более 90 объектов. 31 мая похожие сообщения о взрывных устройствах поступали по поводу детских садов, но они не подтвердились. 2 июня эвакуировали некоторые городские больницы. В одной из них женщине стало плохо, но медики смогли вовремя помочь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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