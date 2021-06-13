В конкурсе на пост главы Шадринска определился лидер

В Шадринске состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Врио главы Шадринска Курганской области Антон Мокан стал лидером в конкурсе по отбору кандидатур на пост мэра. Итоги заседания конкурсной комиссии опубликованы на сайте муниципалитета.

Участников конкурса оценивали по трем основным критериям: образование и трудовая деятельность, программа с основными направлениями социально-экономического развития Шадринска и индивидуальное собеседование. В результате Мокан набрал 61 балл из 84 максимально возможных (72,6%). У директора Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова, депутата городской думы Светланы Новоселовой — 54 балла (64,3%).

«Отобранной на должность главы города Шадринска признается кандидатура участника конкурса, если общая сумма баллов по результатам его оценки на конкурсе составляет не менее 50% от максимального количества баллов (то есть 42 балла)», — отмечают в мэрии. Таким образом, оба участника прошли конкурсные процедуры и допущены к голосованию. 17 июня на заседании Шадринской городской думы депутаты выберут нового главу города.

В начале апреля экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке, а позже сложил с себя полномочия секретаря местного отделения «Единой России», сообщало ранее URA.RU. С того времени обязанности мэра временно возложены на первого замглавы Антона Мокана. В начале июня стало известно, что Мокана избрали секретарем Шадринского городского отделения «Единой России».