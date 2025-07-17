Трамп надеется, что Путин просто так примет его условия

Президент США Дональд Трамп выдвинул российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум и надеется на успех. Однако Путин не примет условия Трампа. Об этом рассказал британский журналист Джордж Галлоуэй.
«Ближайшие сторонники Трампа осудили его ультиматум России. Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол», — заявил Галлоуэй на YouTube.
По словам журналиста, американский президент намерен увеличить поставки оружия Украине. Хотя еще недавно Трамп унижал Зеленского и называл его диктатором, отметил Галлоуэй.
Ранее Трамп сказал, что России достаточно 50 дней для прекращения конфликта на Украине. Он добавил, что если за это время сделка по перемирию не состоится, это будет очень плохо.
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