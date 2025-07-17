ВЦИОМ: 40% россиян не увидели преимуществ в цифровом рубле

Доля россиян, не видящих преимуществ у цифрового рубля, выросла в 2025 году до 40% по сравнению с 31% годом ранее. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По итогам опроса, только 6% участников не заметили в новом инструменте недостатков, а 37% затруднились однозначно ответить на вопрос о его плюсах.
«Сформировались две общественные группы с противоположными установками: для одной цифровые активы кажутся безопасными, а контроль государства — желательным. Для другой, более многочисленной, наоборот, цифровые активы вызывают недоверие, а цифровой контроль государства за их финансовым поведением представляется избыточным и даже опасным», — цитирует РБК эксперта аналитического центра ВЦИОМ Александра Гаврилова.
Среди недостатков цифрового рубля респонденты чаще всего называли риск утечки персональных данных (12%), возможность усиленного отслеживания операций государством (8%), зависимость от интернета (6%) и сложность использования (4%). О преимуществах говорили реже: 10% выделили безопасность, по 3% отметили удобство расчетов и дополнительный контроль со стороны государства. Только 7% опрошенных хорошо осведомлены о сути цифрового рубля, а 45% имеют лишь общее представление о нем. Молодежь в возрасте 18–24 лет показала лучший уровень информированности.
Готовность использовать цифровой рубль медленно растет: в 2025 году ее выразили 35% опрошенных против 31% в 2024 году. Однако большинство респондентов (51%) пока не хотят пользоваться новым форматом денег. В Центробанке отмечают, что настороженность к нововведениям — обычное явление, и заверяют: все операции будут добровольными и защищенными на уровне действующих стандартов банковской системы. Специалисты подчеркивают, что для повышения доверия к цифровому рублю необходима широкая информационная кампания и практические сценарии применения.
Ранее, по данным исследования ВТБ, около четверти россиян уже почти не используют наличные деньги и предпочитают онлайн-расчеты. 46% готовы переводить средства в цифровой рубль при определенных условиях.
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