Путин поручил отозвать сертификаты товаров из ЕАЭС

Правительство России должно до конца 2025 года внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность аннулировать сертификаты соответствия продукции, выданные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность прекращения действия или признания недействительными на территории РФ документов об оценке соответствия продукции, выданных государствах — членах ЕАЭС с нарушением обязательных требований», — говорится в опубликованном перечне поручений президента на официальном сайте Кремля.
В рамках исполнения поручения ведомства должны также разработать правовые инструменты, позволяющие оперативно останавливать выпуск и обращение на российском рынке продукции, чьи сертификаты признаны недействительными. Предстоит создать механизм изъятия такой продукции с рынка для предотвращения ее дальнейшей реализации.
Ранее президент Владимир Путин уже поручал ужесточить контроль за качеством товаров и борьбой с контрафактом. Эти меры направлены на защиту российского рынка от небезопасной продукции и поддержку отечественных производителе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.