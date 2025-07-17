17 июля 2025

Путин поручил отозвать сертификаты товаров из ЕАЭС

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин поручил признать недействительными сертификаты товаров из ЕАЭС с нарушениями
Путин поручил признать недействительными сертификаты товаров из ЕАЭС с нарушениями Фото:

Правительство России должно до конца 2025 года внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность аннулировать сертификаты соответствия продукции, выданные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность прекращения действия или признания недействительными на территории РФ документов об оценке соответствия продукции, выданных государствах — членах ЕАЭС с нарушением обязательных требований», — говорится в опубликованном перечне поручений президента на официальном сайте Кремля.

В рамках исполнения поручения ведомства должны также разработать правовые инструменты, позволяющие оперативно останавливать выпуск и обращение на российском рынке продукции, чьи сертификаты признаны недействительными. Предстоит создать механизм изъятия такой продукции с рынка для предотвращения ее дальнейшей реализации.

Ранее президент Владимир Путин уже поручал ужесточить контроль за качеством товаров и борьбой с контрафактом. Эти меры направлены на защиту российского рынка от небезопасной продукции и поддержку отечественных производителе.

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Правительство России должно до конца 2025 года внести изменения в законодательство, чтобы обеспечить возможность аннулировать сертификаты соответствия продукции, выданные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нарушениями. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. «Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность прекращения действия или признания недействительными на территории РФ документов об оценке соответствия продукции, выданных государствах — членах ЕАЭС с нарушением обязательных требований», — говорится в опубликованном перечне поручений президента на официальном сайте Кремля. В рамках исполнения поручения ведомства должны также разработать правовые инструменты, позволяющие оперативно останавливать выпуск и обращение на российском рынке продукции, чьи сертификаты признаны недействительными. Предстоит создать механизм изъятия такой продукции с рынка для предотвращения ее дальнейшей реализации. Ранее президент Владимир Путин уже поручал ужесточить контроль за качеством товаров и борьбой с контрафактом. Эти меры направлены на защиту российского рынка от небезопасной продукции и поддержку отечественных производителе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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