17 июля 2025

В Белом доме рассказали о страшном заболевании Трампа

У Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность
© Служба новостей «URA.RU»
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У Трампа нашли заболевание вен
У Трампа нашли заболевание вен Фото:

У президента США Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность по итогам планового медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет», — подчеркнула она в X. Левитт добавила, что в последние недели у Трампа наблюдалась отечность в нижних конечностях, а на некоторых фотографиях были заметны небольшие синяки на тыльной стороне ладони. Она пояснила, что эти признаки связаны либо с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий, либо с приемом аспирина, который входит в профилактическую программу по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний.

По результатам обследования не выявлено признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности. Все основные показатели здоровья находятся в пределах нормы. 

Ранее в СМИ и среди экспертов уже высказывались опасения относительно состояния здоровья Дональда Трампа, в том числе отмечались возрастные изменения психики и ухудшение когнитивных функций. Сообщалось, что эти изменения проявляются в публичных выступлениях президента и вызывают обсуждения среди мировых лидеров и аналитиков.

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У президента США Дональда Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность по итогам планового медицинского обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет», — подчеркнула она в X. Левитт добавила, что в последние недели у Трампа наблюдалась отечность в нижних конечностях, а на некоторых фотографиях были заметны небольшие синяки на тыльной стороне ладони. Она пояснила, что эти признаки связаны либо с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий, либо с приемом аспирина, который входит в профилактическую программу по предотвращению сердечно-сосудистых заболеваний. По результатам обследования не выявлено признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности. Все основные показатели здоровья находятся в пределах нормы.  Ранее в СМИ и среди экспертов уже высказывались опасения относительно состояния здоровья Дональда Трампа, в том числе отмечались возрастные изменения психики и ухудшение когнитивных функций. Сообщалось, что эти изменения проявляются в публичных выступлениях президента и вызывают обсуждения среди мировых лидеров и аналитиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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