16 июля 2025

Толпу юных питбайкеров заметили на улице курганцы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодежь каталась на питбайках
Молодежь каталась на питбайках Фото:

На дороге в Кургане катались молодые люди на питбайках. Об этом рассказали очевидцы.

«В Кургане питбайкеры массово выехали на улицу», — сообщается в паблике «Короче, Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали видео с места событий.

Согласно российскому законодательству, на питбайках нельзя ездить по городу. Этот мини-мотоцикл является спортивным инвентарем, которым можно пользоваться на специально оборудованных треках.

В Госавтоинспекцию по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

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На дороге в Кургане катались молодые люди на питбайках. Об этом рассказали очевидцы. «В Кургане питбайкеры массово выехали на улицу», — сообщается в паблике «Короче, Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали видео с места событий. Согласно российскому законодательству, на питбайках нельзя ездить по городу. Этот мини-мотоцикл является спортивным инвентарем, которым можно пользоваться на специально оборудованных треках. В Госавтоинспекцию по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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