Молодежь каталась на питбайках
На дороге в Кургане катались молодые люди на питбайках. Об этом рассказали очевидцы.
«В Кургане питбайкеры массово выехали на улицу», — сообщается в паблике «Короче, Курган» во «ВКонтакте». Очевидцы опубликовали видео с места событий.
Согласно российскому законодательству, на питбайках нельзя ездить по городу. Этот мини-мотоцикл является спортивным инвентарем, которым можно пользоваться на специально оборудованных треках.
В Госавтоинспекцию по Кургану направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
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