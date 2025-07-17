Telegram решил зарегистрировать представительство в России

Мессенджер Telegram начал регистрацию представительства в России. Об этом следует из данных Роскомнадзора (РКН).
На странице, посвященной статусу выполнения Telegram требований закона о «приземлении», сообщается, что процесс открытия офиса в России в настоящее время находится на этапе согласования. Когда именно представители компании начали это делать — неизвестно. В РКН отказались от комментариев.
В России с 1 января 2022 года действует закон, регулирующий деятельность иностранных компаний в интернете. В соответствии с его положениями, зарубежные ИТ-организации, чья ежедневная аудитория в стране превышает 500 тысяч пользователей, обязаны создать на территории России филиал, представительство либо назначить уполномоченное юридическое лицо. Кроме того, такие компании должны зарегистрировать личный кабинет на портале РКН и обеспечить наличие электронной формы обратной связи на своем интернет-ресурсе. В случае несоблюдения требований закона предусмотрены меры воздействия, включая запрет на размещение рекламы, ограничение на прием платежей от российских граждан и компаний, а также другие санкции, вплоть до полной блокировки ресурса на территории РФ.
Ранее стало известно, что сеть магазинов «Детский мир» прекратила работу своего официального канала в мессенджере Telegram из-за вступившего в силу закона, регулирующего использование иностранных мессенджеров. Однако представители сети подчеркнули, что по-прежнему будут отвечать на вопросы покупателей через российские площадки.
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