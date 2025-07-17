Курганских трактористов переманивают в Челябинскую область на зарплату 300 тысяч

В Челябинскую область зовут работать курганских механизаторов. Им обещают платить до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.
«В село Октябрьское Челябинской области требуются трактористы. Зарплата для механизаторов-вахтовиков из Курганской области до 300 000 рублей в месяц», — отмечается в описании вакансии. Дома курганцам сулят зарплату до 250 тысяч рублей.
Вахтовикам придется обмолачивать зерно в соседнем регионе, а также пахать поля под пары и зябь. Питание и проживание для работников будет бесплатным, написано в объявлении.
Ранее группа компаний Вячеслава Немирова, который является одним из богатейших бизнесменов Курганской области, набирала механизаторов для работы в Кетовском округе. Трактористам обещали платить до 250 тысяч рублей на руки.
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