Курганских трактористов переманивают в Челябинскую область на зарплату 300 тысяч

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Механизаторам предлагают высокую зарплату
Механизаторам предлагают высокую зарплату Фото:

В Челябинскую область зовут работать курганских механизаторов. Им обещают платить до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении.

«В село Октябрьское Челябинской области требуются трактористы. Зарплата для механизаторов-вахтовиков из Курганской области до 300 000 рублей в месяц», — отмечается в описании вакансии. Дома курганцам сулят зарплату до 250 тысяч рублей.

Вахтовикам придется обмолачивать зерно в соседнем регионе, а также пахать поля под пары и зябь. Питание и проживание для работников будет бесплатным, написано в объявлении.

Ранее группа компаний Вячеслава Немирова, который является одним из богатейших бизнесменов Курганской области, набирала механизаторов для работы в Кетовском округе. Трактористам обещали платить до 250 тысяч рублей на руки.

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В Челябинскую область зовут работать курганских механизаторов. Им обещают платить до 300 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении. «В село Октябрьское Челябинской области требуются трактористы. Зарплата для механизаторов-вахтовиков из Курганской области до 300 000 рублей в месяц», — отмечается в описании вакансии. Дома курганцам сулят зарплату до 250 тысяч рублей. Вахтовикам придется обмолачивать зерно в соседнем регионе, а также пахать поля под пары и зябь. Питание и проживание для работников будет бесплатным, написано в объявлении. Ранее группа компаний Вячеслава Немирова, который является одним из богатейших бизнесменов Курганской области, набирала механизаторов для работы в Кетовском округе. Трактористам обещали платить до 250 тысяч рублей на руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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