16 июня 2021

Курганец убил знакомую и покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в общежитии по адресу Тельмана, 10. Курган, следственный комитет
В причинах смерти двух человек разбирается Следственный комитет Фото:

Житель Кургана подозревается в убийстве своей 36-летней знакомой. Он покончил с собой на месте преступления, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Утром 16 июня житель Кургана пришел в дом, где проживала его 36-летняя знакомая. Мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Совершив убийство, злоумышленник покончил с собой в сенях дома, где проживала его знакомая.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие будет устанавливать все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения погибших, отмечают в следственном управлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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