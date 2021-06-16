Курганец убил знакомую и покончил с собой

В причинах смерти двух человек разбирается Следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана подозревается в убийстве своей 36-летней знакомой. Он покончил с собой на месте преступления, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Утром 16 июня житель Кургана пришел в дом, где проживала его 36-летняя знакомая. Мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Совершив убийство, злоумышленник покончил с собой в сенях дома, где проживала его знакомая.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие будет устанавливать все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения погибших, отмечают в следственном управлении.