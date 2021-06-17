Для жителей Кургана открыли один из самых популярных пляжей

Перед выходными курганцам вернули любимое место отдыха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана с 18 июня разрешили открыть для отдыха один из самых популярных пляжей — «Голубые озера». Об этом сообщили в мэрии города.

«Соответствующее решение приняла комиссия по приемке в эксплуатацию мест массового отдыха населения. Лабораторные исследования подтвердили, что вода, песок на пляже соответствуют нормам. В рамках подготовки к купальному сезону дно водоема было обследовано водолазами, а также очищено от мусора и камней», — сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

Там также подчеркнули, что хотя доступ на Голубые озера открыт с 18 июня, разводить костры, разжигать мангалы в береговой зоне и в зоне лесов запрещено. «Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и продолжает действовать особый противопожарный режим. За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность», — предупредили в мэрии города.

По данным правительства Курганской области, на 17 июня соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям лишь 13 мест для отдыха в регионе. В большинстве случаев проблемы с качеством воды спровоцировала аномальная жара и бурный рост микроскопических водорослей: купание могло вызвать целый ряд аллергический реакций. Но из-за той же жары, приближавшейся к 40-градусной отметке, запрет запрет возмутил многих жителей.