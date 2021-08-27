В Тюмени завершились похороны пропавшей в конце июня 9-летней девочки, которая спустя полтора месяца, 19 августа, была найдена мертвой. Проститься с ребенком пришли десятки неравнодушных горожан. Но большинство из них не смогли попасть на кладбище, так как родственники девочки настояли на том, чтобы при погребении присутствовали только родные и близкие семьи.
В жестоком убийстве ребенка подозревают 40-летнего Виталия Бережного, который жил по соседству. Он уже дал признательные показания и был арестован Ленинским судом Тюмени на 2 месяца. По версии следствия, 30 июня подозреваемый обманом заманил ребенка в квартиру, а затем изнасиловал и убил. Тело девочки он спрятал и хранил там же, пока 17 августа не подбросил его на берег небольшого водоема, находящегося неподалеку. Труп был обнаружен 19 августа. Спустя несколько дней, 25 августа, Бережной был задержан силовиками.