27 августа 2021
26 августа 2021

В Тюмени простились с убитой 9-летней девочкой. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Могила Насти Муравьевой. Тюмень, могила насти муравьевой
Ребенка похоронили на одном из городских кладбищ Тюмени Фото:
новость из сюжета
Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

В Тюмени завершились похороны пропавшей в конце июня 9-летней девочки, которая спустя полтора месяца, 19 августа, была найдена мертвой. Проститься с ребенком пришли десятки неравнодушных горожан. Но большинство из них не смогли попасть на кладбище, так как родственники девочки настояли на том, чтобы при погребении присутствовали только родные и близкие семьи.

В жестоком убийстве ребенка подозревают 40-летнего Виталия Бережного, который жил по соседству. Он уже дал признательные показания и был арестован Ленинским судом Тюмени на 2 месяца. По версии следствия, 30 июня подозреваемый обманом заманил ребенка в квартиру, а затем изнасиловал и убил. Тело девочки он спрятал и хранил там же, пока 17 августа не подбросил его на берег небольшого водоема, находящегося неподалеку. Труп был обнаружен 19 августа. Спустя несколько дней, 25 августа, Бережной был задержан силовиками.

Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
На похороны ребенка пришли десятки жителей Тюмени
Фото:
Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
В ритуальном зале также присутствовали родственники погибшей девочки: бабушка, сестра и отец
Фото:
Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
Горожане несли в траурный зал венки, цветы и игрушки
Фото:
Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
Многие тюменцы шли на похороны с детьми
Фото:
Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
Ребенка было решено хоронить в закрытом гробу
Фото:
Могила Насти Муравьевой. Тюмень
Родственники ребенка настояли на том, чтобы при погребении присутствовали только родные и близкие
Фото:
Могила Насти Муравьевой. Тюмень
Убитую девочку похоронили на одном из городских кладбищ
Фото:
Могила Насти Муравьевой. Тюмень
Сейчас погибшей девочке было бы 9 лет
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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