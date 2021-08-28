На похороны убитой в Тюмени девочки не пустят посторонних

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень
На кладбище пустили только родных и близких Фото:
новость из сюжета
Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

На кладбище, где будет похоронена убитая в Тюмени девочка, пустили только родных и близких ребенка. Об этом URA.RU с места событий сообщил собственный корреспондент. По его словам, это решение родственников погибшей.

«Номера машин, которые пропустят на кладбище, заранее переписали. И журналистов, и горожан предупредили, что к месту погребения никого не пропустят. Родственники попросили с пониманием отнестись к ситуации и не докучать семье ребенка лишним вниманием», — сообщил журналист агентства.

Он добавил, что похоронный кортеж уже покинул траурный зал. Автомобили поехали в сторону кладбища без сопровождения экипажей ГИБДД, хотя полицейские дежурили здесь с самого утра.

Ранее URA.RU писало, что на прощание со школьницей пришли десятки тюменцев. Девочка была найдена убитой спустя почти два месяца после своей пропажи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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