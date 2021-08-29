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В Тюменской области резко подорожали бензин и дизтопливо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Участники ралли
Жители Тобольска сообщили о росте цен на бензин и дизтопливо Фото:

На АЗС Тобольска резко подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом местные жители сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«А цены все растут. ДТ дороже АИ-95. Шок. Скоро, видимо, и газ сравняют», — сообщил анонимный автор публикации, приложив подтверждающую фотографию.

Из фото следует, что на данный момент стоимость бензина АИ-95 в Тобольске составляет 50 рублей, 12 копеек, АИ-92 — 45 рублей, 30 копеек, дизельного топлива — 51 рубль, 47 копеек. В комментариях к записи большинство пользователей также возмутились ростом цен на топливо. «Выгоднее на автобусе ездить», — заявила Алена Калиничева. «Скоро пешком будете ходить и иметь личный автомобиль будет снова считаться роскошью», — считает Владимир Романов. «Скоро 100 рублей за литр будет», — предположил Евгений Сергеев.

В адрес крупнейших российских топливных компаний направлены письменные запросы. Аналогичный запрос направлен в региональный оперативный штаб. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области резко выросли цены на газомоторное топливо. Власти объяснили это тем, что на заводе ООО «Газпром переработка» в Новом Уренгое (ЯНАО) произошел большой пожар, который отразился на ценообразовании.

Стоимость топлива на одной из АЗС Тобольска
Фото:

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