Тюменский застройщик написал жалобу в полицию на Сбербанк

Конфликт сторон длится более двух лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

АО «Сибстройсервис» обратился в УМВД России из-за конфликта со Сбербанком. Согласно заявлению (копия имеется в распоряжении редакции), причиной спора являются списанные со специальных расчетных счетов для дольщиков 64,6 миллиона рублей.

«Установление факта о незаконном списании денежных средств ПАО Сбербанк со специальных счетов АО Сибстройсервис добивалось через суд больше двух лет. Сейчас ПАО Сбербанк игнорирует закон Российской Федерации. Предполагаем, что этот процесс снова может затянуться на неопределенное время», — заявили в разговоре с URA.RU представители пресс-службы компании.

Конфликт застройщика и банка длится на протяжении двух лет. В марте 2021 года Арбитражный суд Западно-Сибирского округа обязал Сбербанк восстановить остаток средств по всем расчетным счетам, которые «Сибстройсервис» открывал в кредитной организации. При этом, по словам представителей девелопера, банк до сих пор не вернул деньги на счета компании.

Однако сейчас тюменский девелопер просит полицию проверить действия неустановленных сотрудников и привлечь их к ответственности. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ПАО «Сбербанк» с просьбой прокомментировать подачу заявления, однако на момент публикации ответ не поступил. Также редакция отправила официальный запрос в пресс-службу УМВД России по Тюмени. Ответ на момент выхода новости также не пришел.