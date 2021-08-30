Учащихся Салехарда будут трижды проверять при входе в школы

Электронные карты школьникам придется прикладывать не только к турникетам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учащимся средних учебных заведений Салехарда (ЯНАО) придется несколько раз предъявлять электронные карты, чтобы попасть на уроки. Об этом рассказал мэр ямальской столицы Алексей Титовский в прямом эфире в Instagram 31 августа.

«Электронную карту школьника придется предъявлять несколько раз — чтобы попасть на территорию школы и чтобы пройти в здание. Соответствующим образом настроены системы безопасности», — рассказал глава Салехарда, отвечая на вопросы горожан в преддверии начала нового учебного года.

При этом представители мэрии, в комментариях указали на то, что система контроля допуска в школы будет трехступенчатой. «Для безопасности детей планируется установить во всех школах города трехступенчатую систему контроля со считывателем — у ворот, у двери, и у турникетов», — сообщили в горадминистрации.

Ранее о необходимости усиления за обеспечением комплексной защищенности образовательных учреждений заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По данным правительства региона, в школах установлены тревожные кнопки, охранные системы, работают сотрудники ЧОП

Меры безопасности были усилены после ЧП в Казани. На территорию школ в ЯНАО был запрещен вход посторонним лицам, а транспорт въезжает только по соответствующему разрешению.