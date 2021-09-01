01 сентября 2021
31 августа 2021

Улицу в Кургане из-за аварии перекрыли на 9 дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Город, кирпич, проезд закрыт, ремонт дороги, дорожный знак, дорожные работы
Участок ул. Невежина перекрыли до 10 сентября (архивное фото) Фото:

В Кургане до 10 сентября ограничили проезд на участке ул. Невежина, где устраняют коммунальную аварию. Об этом 2 сентября URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Устранение аварии на перекрестке улиц Бажова-Невежина потребовало ограничения движения автотранспорта. В связи с аварией на сетях водопровода диаметром 1000 мм по ул. Невежина с 09:00 второго сентября до 21:00 десятого сентября 2021 года будет закрыто движение автотранспорта по ул. Невежина от ул. К. Мяготина до ул. Бажова — ул. Свердлова», — рассказали в пресс-службе.

Водителей попросили заранее спланировать маршрут. Ранее представители компании сообщали, что для устранения данной аварии лучше всего было бы полностью остановить водоснабжение в городе, но тогда без воды остались бы и социальные учреждения города, поэтому аварию устраняют при пониженном давлении в сети.

Давление в водопроводной сети Кургана снизилось 1 сентября. Из-за этого вода не доходит до верхних этажей домов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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