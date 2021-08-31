31 августа 2021

В Кургане из-за аварии возникли проблемы с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Проблемы с водой могут возникнуть на верхних этажах домов Кургана Фото:

В Кургане из-за коммунальной аварии снизилось давление в водопроводной сети, из-за чего жители верхних этажей домов могут остаться без воды. Об этом 1 сентября URA.RU сообщила пресс-служба компании «Водный Союз».

«Произошло понижение давления в водопроводной сети Кургана. Для устранения аварии на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм, идущем от очистных сооружений водопровода „Арбинка“ и питающем весь город, необходимо понизить давление в водопроводной сети», — рассказали в пресс-службе.

Давление уже начали снижать в микрорайонах Заозерный, Рябково, Восточный, Северный и центральной части города, из-за чего вода может не дойти до верхних этажей многоквартирных домов. Представители компании извинились за временные неудобства. Они уже приступили к работе и останутся на объекте до устранения аварии.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. В городе изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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