На Тюменскую область идут гроза и сильный ветер

Скорость ветра в регионе достигнет 18 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области 4 сентября ожидаются гроза и сильный ветер скоростью до 18 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. Кроме того, в областном центре сохранится жаркая погода.

«04 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-18 м/с, температура ночью +12,+17, днем +23,+28. Будьте осторожны», — предупредили спасатели.

По совету МЧС, в непогоду не следует оставлять без присмотра детей, необходимо ограничить выход на улицу при усилении ветра. Кроме того, при сильном ветре тюменцам не рекомендуют находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.