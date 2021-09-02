02 сентября 2021
01 сентября 2021

На Тюменскую область идут гроза и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, ветер, гроза, непогода, тучи, ливень, дождь
Скорость ветра в регионе достигнет 18 м/с Фото:

В Тюменской области 4 сентября ожидаются гроза и сильный ветер скоростью до 18 м/с. Об этом URA.RU сообщили в региональном ГУ МЧС. Кроме того, в областном центре сохранится жаркая погода.

«04 сентября на юге Тюменской области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, южный 7-12 м/с, днем в отдельных районах порывы 15-18 м/с, температура ночью +12,+17, днем +23,+28. Будьте осторожны», — предупредили спасатели.

По совету МЧС, в непогоду не следует оставлять без присмотра детей, необходимо ограничить выход на улицу при усилении ветра. Кроме того, при сильном ветре тюменцам не рекомендуют находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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