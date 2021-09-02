02 сентября 2021

Тюменские власти ослабили карантин по коронавирусу

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Закрытие фудкортов. Тюмень
Фудкорты были закрыты в Тюмени с 28 июля Фото:
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Коронавирус COVID-19

С 4 сентября фудкорты в тюменских торгово-развлекательных центрах снова будут открыты. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

«С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме, расположенные на территории торгово-развлекательных центров и торговых комплексов предприятия и зоны общественного питания (фудкорты)», — рассказали в оперштабе. Кроме того в ТРЦ откроются детские игровые комнаты.

Фудкорты и детские комнаты были закрыты в ТРЦ с 28 июля. Тюменские власти объясняли этот шаг хаотичным поведением посетителей, которые рисковали заразиться коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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