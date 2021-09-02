Тюменские власти ослабили карантин по коронавирусу

Фудкорты были закрыты в Тюмени с 28 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 4 сентября фудкорты в тюменских торгово-развлекательных центрах снова будут открыты. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

«С 4 сентября 2021 года возобновляют работу в обычном режиме, расположенные на территории торгово-развлекательных центров и торговых комплексов предприятия и зоны общественного питания (фудкорты)», — рассказали в оперштабе. Кроме того в ТРЦ откроются детские игровые комнаты.

Фудкорты и детские комнаты были закрыты в ТРЦ с 28 июля. Тюменские власти объясняли этот шаг хаотичным поведением посетителей, которые рисковали заразиться коронавирусом.