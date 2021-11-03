Полпред Якушев отреагировал на продажу QR-кодов в Кургане

Владимир Якушев отреагировал на дело о подделке документов на вакцинацию в Кургане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отреагировал на ситуацию с продажей QR-кодов в Кургане. Он лично будет контролировать ситуацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«Полпред взял под личный контроль расследование соответствующего уголовного дела. Правоохранительные органы, по поручению полпреда, усилят работу по блокированию продажи фальсифицированных QR-кодов», — прокомментировали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

Накануне в поликлинике №2 в Кургане полиция провела обыски. Работник курганской поликлиники №2 и еще два человека задержаны по подозрению в продаже сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Следствие и оперативные сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать все факты противоправной деятельности фигурантов, отмечают в полиции.