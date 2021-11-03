03 ноября 2021
02 ноября 2021

Полпред Якушев отреагировал на продажу QR-кодов в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , якушев владимир
Владимир Якушев отреагировал на дело о подделке документов на вакцинацию в Кургане Фото:
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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев отреагировал на ситуацию с продажей QR-кодов в Кургане. Он лично будет контролировать ситуацию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полпредства.

«Полпред взял под личный контроль расследование соответствующего уголовного дела. Правоохранительные органы, по поручению полпреда, усилят работу по блокированию продажи фальсифицированных QR-кодов», — прокомментировали в пресс-службе полномочного представителя президента в УрФО.

Накануне в поликлинике №2 в Кургане полиция провела обыски. Работник курганской поликлиники №2 и еще два человека задержаны по подозрению в продаже сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Она предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. Следствие и оперативные сотрудники уголовного розыска продолжают устанавливать все факты противоправной деятельности фигурантов, отмечают в полиции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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