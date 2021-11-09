Маньяк из Татарстана признался в убийстве 25 старушек

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Радик Тагиров признался следователям в убийстве 25 пенсионерок Фото:

Жителю Татарстана Радику Тагирову предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве 25 старушек. Маньяк нападал на женщин в Поволжье, на Урале и в Центральном федеральном округе. Его искали более 10 лет.

«Сегодня убийца рассказал следователям о 25 жертвах. Он утверждает, что главным мотивом преступления было ограбление, так как он голодал и жил на улице», — сообщает MK.RU.

Тагиров был арестован 1 декабря 2020 года. Жертвами маньяка были женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Убийства происходили в 2011—2012 годах. Вычислить маньяка получилось по оставленным биологическим следам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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