Задержанный Радик Тагиров совершил первое убийство в Казани Фото: соцсети

Стали известны подробности поимки «поволжского маньяка» Радика Тагирова, который убил десятки пожилых женщин в Поволжье, Прикамье и на Урале, в частности, в Свердловской области — здесь он убил нескольких пенсионерок. Источники агентства URA.RU раскрыли некоторые детали расследования и его перспективы.

Установить предполагаемого убийцу получилось по оставленным биологическим следам на местах совершенных преступлений. «Выстрелила какая-то мелкая деталь в бытовом криминале, которая показала на его причастность к убийствам. Сейчас будет сбор и закрепление доказательств в Казани. Пока там не закончат, следственные действия в Свердловской области не начнутся», — поделился осведомленный собеседник агентства URA.RU в среде свердловских силовиков.

По данным издания KazanFirst, Радик Тагиров начал убивать в Казани, где его жертвами стали семь пожилых женщин. Убийства происходили В 2011—2012 годах, в том числе на территории Удмуртии, Пермского края, Марий Эл. «В Свердловской области маньяк убил и ограбил несколько пенсионерок», — сообщил другой источник агентства в силовой среде.

По данным официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, 38-летнему задержанному вменяется убийство 26 женщин в 12 субъектах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Все жертвы были убиты по одному сценарию: обманом попав в жилище, Тагиров душил женщин подручными предметами, грабил квартиру и, уходя, оставлял беспорядок. Ранее он был судим за кражу. «Тагиров задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. В настоящее время подозреваемый дает признательные показания. У него получены образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза», — говорится в сообщении Петренко на сайте СК.