09 ноября 2021
08 ноября 2021

Тюменский молодой водитель отправил двух пешеходов в реанимацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный водитель
Парень, получивший права меньше месяца назад, сбил двух пешеходов Фото:

В тюменском селе 18-летний водитель сбил двух пешеходов и влетел в забор частного дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Водительское удостоверение виновник ДТП получил меньше месяца назад.

«Ночью 10 ноября 18-летний молодой человек на „Ладе“ сбил двух пешеходов на улице Советской в селе Бызово Упоровского района. После этого автомобиль въехал в забор жилого дома. Оба пешехода, мужчины 30 и 39 лет, получили тяжелые повреждения, они госпитализированы в реанимацию», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

По данным ведомства, пешеходы соблюли ПДД: они шли по краю проезжей части, навстречу потоку. Водитель же двигался с неправильно выбранной скоростью. Права на управление авто молодой человек получил чуть более двух недель назад.

Ранее URA.RU писало, что тюменца отправили в колонию за смертельную поездку в баню. Мужчина совершил ДТП, в котором погиб его друг.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...