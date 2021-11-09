В тюменском селе 18-летний водитель сбил двух пешеходов и влетел в забор частного дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Водительское удостоверение виновник ДТП получил меньше месяца назад.
«Ночью 10 ноября 18-летний молодой человек на „Ладе“ сбил двух пешеходов на улице Советской в селе Бызово Упоровского района. После этого автомобиль въехал в забор жилого дома. Оба пешехода, мужчины 30 и 39 лет, получили тяжелые повреждения, они госпитализированы в реанимацию», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
По данным ведомства, пешеходы соблюли ПДД: они шли по краю проезжей части, навстречу потоку. Водитель же двигался с неправильно выбранной скоростью. Права на управление авто молодой человек получил чуть более двух недель назад.
Ранее URA.RU писало, что тюменца отправили в колонию за смертельную поездку в баню. Мужчина совершил ДТП, в котором погиб его друг.
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