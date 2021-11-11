Власти отменили обязательную вакцинацию для части тюменцев

Прививку можно не ставить, если человек переболел коронавирусом в последние шесть месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

От обязательной вакцинации от коронавируса освободили тех тюменцев, которые переболели COVID-19 в последние полгода. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

«В постановление главного санитарного врача области внесены изменения. Работники, подлежащие обязательной вакцинации, могут не ставить прививки, если в последние полгода они переболели коронавирусом и имеют документы, это подтверждающие», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

До внесения изменений право не ставить прививку было лишь у тех сотрудников, которые имеют медотвод. Остальным же было предписано вакцинироваться первым компонентом до 12 ноября, и вторым — до 3 декабря. В ином случае граждан отстраняют от работы, без сохранения зарплаты.

Как ранее писало URA.RU, обязательная вакцинация в Тюменской области была введена 18 октября. Требование распространяется на сотрудников ряда сфер.