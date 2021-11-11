Для педагогов ЯНАО запустили бесплатные консультации с психологом

Преподавали могут анонимно обратиться за психологической помощью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Педагоги ЯНАО смогут бесплатно и анонимно обратиться к психологу. Консультации на тему кибербуллинга проходят онлайн на платформе «Сферум».

«„Сферум“ запускает психологические онлайн-консультации для педагогов на тему кибербуллинга», — сообщает пресс-служба «Ростелеком». На сайте «Сферум» педагоги могут оставить заявки на консультации с психологом. Онлайн-встречи помогут найти выход из трудных и стрессовых ситуаций, определить, как справиться с травлей или другими формами повышенной психологической нагрузки. Также преподаватели узнают, как помочь ученикам, если они попали в похожую ситуацию.

Психолог Инна Ярцева отметила, что педагогам необходимо получить эмоциональную поддержку и выговориться. «Многие конфликтные ситуации в школе можно предотвратить через психологическую поддержку. Мы готовы оказать им также поддержку по вопросам кибербуллинга», — говорит Ярцева.

Ранее URA.RU сообщало, что в России планируют тестировать детей на агрессию и склонность к насильственным действиям. Усиленное наблюдение за подростками планируют ввести из-за участившихся нападений учащихся на школы.