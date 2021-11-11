Светлана и Никита Хнаевы прилетели в Майями (США) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев Светлану Хнаеву и ее трехлетнего сына Никиту, который страдает ДЦП, прилетевших в США на операцию, по пути в отель Майями обманул таксист. Об этом инциденте Светлана рассказала URA.RU.

«По пути в отель нас обманул таксист. Добрый афроамериканец взял таксу дважды. Теперь точно знаем, как с такси поступать, чтобы не платить лишних 40 долларов», — рассказала Светлана.

По словам Светланы, в целом перелет в Майями прошел благополучно, других неприятных инцидентов не было. «Языковой барьер дает о себе знать. На таможне я очень волновалась, что нужно на английском языке ответить на вопросы о цели визита и количестве дней. Попался прекрасный таможенник: задав вопрос, пошутил что-то по поводу круассанов и сказал по-русски: «Все!» — добавила собеседница агентсва.

В Майями Хнаевы останутся до 13 ноября, после чего отправятся в Сент-Луис. 15 ноября запланирована первая встреча с доктором Парком, который проведет Никите операцию на позвоночнике. Операция с последующей реабилитацией дают Никите шанс в будущем ходить самостоятельно.

Ранее читатели URA.RU помогли курганской семье собрать сумму, необходимую для лечения трехлетнего Никиты с ДЦП. Светлана записала для тех, кто помог ее семье, видеопривет из Майями. История Никиты Хнаева из Кургана здесь.

Никита хорошо перенес 12-часовой перелет в США. Сейчас Хнаевы в Майями, 13 ноября отправятся в Сент-Луис, где Никита пройдет лечение фото: Светлана Хнаева