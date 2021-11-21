Губернатора ЯНАО наделят полномочиями инициировать антикоррупционные проверки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатор ЯНАО будет наделен полномочиями принимать решения о проведении антикоррупционных проверок в отношении претендентов на руководящие должности в госучереждения региона. Об этом URA.RU сообщил источник в политтусовке округа.

«Скоро будет опубликован документ по противодействию коррупции. Согласно ему, губернатор сможет принимать решение о проведении антикоррупционных проверок в отношении лиц, претендующих на должности руководителей государственных учреждений автономного округа», — сказал источник.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов анонсировал новые уголовные дела по факту коррупции в администрации. Так 13 ноября был задержан замглавы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семен Свидлов из-за кего деятельности в Надымском районе. Также был задержан за коррупцию экс-глава департамента транспорта Максим Першиков. В октябре этого года был проведен обыск в мэрии Приуральского района (ЯНАО) из-за подозрений в денежных махинациях начальницей отдела муниципального имущества Анары Ямпилец.