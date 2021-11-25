Гульжан Фахрутдинова избавилась от приставки врио Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области назначили Гульжан Фахрутдинову. До этого она возглавляла ведомство в статусе врио. Данная информация была размещена 25 ноября на сайте областного правительства.

«Гульжан Фахрутдинова назначена директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области. С 2019 года она исполняла обязанности руководителя ведомства», — указано в сообщении.

В правительстве отметили, что ее департамент решает задачи по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», подключению населенных пунктов региона к высокоскоростному мобильному интернету, реализации IT-проектов и внедрению электронных сервисов.

Фахрутдинова окончила Курганский государственный университет, после чего работала учителем информатики в школе № 56 Кургана. С 2018 по 2019 она была замдиректора по информационным и образовательным технологиям Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова.

Ранее Фахрутдинова ездила на форум в Санкт-Петербург вместе с замгубернатора Оксаной Куташи, которая отвечает за кадровые вопросы в правительстве. Источники URA.RU считали, что это может повлиять на повышение Фахрутдиновой.