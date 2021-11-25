25 ноября 2021
24 ноября 2021

В Курганской области назначили главную по IT. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган , фахрутдинова гульжан
Гульжан Фахрутдинова избавилась от приставки врио Фото:

Директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области назначили Гульжан Фахрутдинову. До этого она возглавляла ведомство в статусе врио. Данная информация была размещена 25 ноября на сайте областного правительства.

«Гульжан Фахрутдинова назначена директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области. С 2019 года она исполняла обязанности руководителя ведомства», — указано в сообщении.

В правительстве отметили, что ее департамент решает задачи по реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», подключению населенных пунктов региона к высокоскоростному мобильному интернету, реализации IT-проектов и внедрению электронных сервисов.

Фахрутдинова окончила Курганский государственный университет, после чего работала учителем информатики в школе № 56 Кургана. С 2018 по 2019 она была замдиректора по информационным и образовательным технологиям Курганского технологического колледжа имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова.

Ранее Фахрутдинова ездила на форум в Санкт-Петербург вместе с замгубернатора Оксаной Куташи, которая отвечает за кадровые вопросы в правительстве. Источники URA.RU считали, что это может повлиять на повышение Фахрутдиновой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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