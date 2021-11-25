25 ноября 2021

В Кургане будут судить продавца суррогатным алкоголем

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Свеча Памяти». Курган, полиция, наряд полиции
Курганские полицейские задержали подозреваемого в продаже поддельного алкоголя Фото:

Сотрудники полиции в Кургане завершили расследование в отношении подозреваемого в продаже суррогатного алкоголя. 46-летнеему курганцу грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«В гараже у мужчины полицейские обнаружили 360 бутылок водки, коньяка и бренди. Еще более ста бутылок алкоголя хранились в автомобиле обвиняемого. Общая стоимость изъятой продукции составила около 190 тысяч рублей», — говорится в релизе областного УМВД.

По версии следствия, подозреваемый созванивался с покупателями, а потом привозил им товар. Экспертиза показала, что спиртосодержащая жидкость опасна для здоровья. В отношении курганца возбуждено два уголовных дела.

URA.RU писало, что в октябре в Курганской области были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем. Ранее стало известно о массовых отравлениях контрафактным спиртным в Свердловской и Оренбургской областях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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