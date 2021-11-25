Жителям ЯНАО рассказали, как сэкономить на проезде в автобусе

В Ноябрьске началась акция для владельцев карт «МИР». Каждая третья поездка в автобусе со скидкой в 50% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В городской автобусный парк Ноябрьска поступило 10 автобусов на газомоторном топливе, на которые устанавливается система бесконтактной оплаты проезда. Как сообщил URA.RU глава МУП «Пассажирские перевозки» Олег Харченко, для владельцев карты «МИР» предусмотрена скидка на проезд.

«Мы сейчас проводим совместную акцию с банковской системой „МИР“. Началась она с первого ноября и продлится до конца февраля следующего года. В соответствии с этой системой любой пассажир, использующий для поездок карту этой системы, получает на третью поездку скидку в 50%», — сообщил URA.RU Олег Харченко.

Было добавлено, что бесконтактная система разработана «Тюменской транспортной системой» и устанавливается с 2018 года во все автобусы Ноябрьска. Также новые 10 автобусов поступили в Новый Уренгой. Ожидается поступление пяти автобусов для работе в микрорайоне Вынгапуровский в Ноябрьске. Как сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО, вся новая техника приспособлена к работе в климатических условиях региона.

«Автобусы — имеют двойное остекление и дополнительные отопители. Техника адаптирована для перевозки маломобильных граждан, оснащена системой автоматического пожаротушения, информирования и видеонаблюдения, системой Глонасс», — говорится в сообщении правительства.

Новые автобусы работают на экологически чистом топливе, которое в два раза снижает вредные выбросы в атмосферу в соответствии с задачей нацпроекта «Экология». Новая техника была приобретена по программе лизинга.

Ранее URA.RU сообщало, что во всех автобусах Нового Уренгоя были установлены бесконтактные терминалы оплаты на базе «СберТройка». Данная система была введена при поддержке Москвы.