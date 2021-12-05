Для тюменцев откроют новый авиарейс к Балтийскому морю

Тюменцы смогут напрямую улететь в Калининград Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Со 2 января жители Тюмени смогут напрямую улететь в Калининград авиарейсом от Utair. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Со 2 января Utair запускает новый маршрут из Тюмени в Калининград. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации на сайте Utair, стоимость перелета составит от 3 553 рублей, в зависимости от даты. На новогодние праздники самые дешевые билеты уже раскуплены.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings приостановила полеты из другого аэропорта Тюменской области — «Ремезов» в Тобольске — в Екатеринбург. Ближайшие перелеты доступны лишь на конец декабря и начало января.