05 декабря 2021
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Для тюменцев откроют новый авиарейс к Балтийскому морю

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, снег, аэропорт, зима, utair, споттинг, летное поле, аэродром, атр72
Тюменцы смогут напрямую улететь в Калининград Фото:

Со 2 января жители Тюмени смогут напрямую улететь в Калининград авиарейсом от Utair. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Со 2 января Utair запускает новый маршрут из Тюмени в Калининград. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании.

Согласно информации на сайте Utair, стоимость перелета составит от 3 553 рублей, в зависимости от даты. На новогодние праздники самые дешевые билеты уже раскуплены.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings приостановила полеты из другого аэропорта Тюменской области — «Ремезов» в Тобольске — в Екатеринбург. Ближайшие перелеты доступны лишь на конец декабря и начало января.

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Со 2 января жители Тюмени смогут напрямую улететь в Калининград авиарейсом от Utair. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании. «Со 2 января Utair запускает новый маршрут из Тюмени в Калининград. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям», — рассказали URA.RU в пресс-службе авиакомпании. Согласно информации на сайте Utair, стоимость перелета составит от 3 553 рублей, в зависимости от даты. На новогодние праздники самые дешевые билеты уже раскуплены. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания Red Wings приостановила полеты из другого аэропорта Тюменской области — «Ремезов» в Тобольске — в Екатеринбург. Ближайшие перелеты доступны лишь на конец декабря и начало января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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