05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В курганском травмпункте аврал из-за гололеда. «Стоял в очереди шесть часов»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган
В курганские травмпункты во время гололеда обращаются сотни человек в сутки (архивное фото) Фото:

Жителям Кургана, пострадавшим из-за гололеда, пришлось стоять в очереди в травмпункте несколько часов. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Вчера у меня знакомый получил перелом. Стоял в очереди в травмпункт с 15:00 до 21:00. Столько было народу, и все переломанные. Ему сказали, что с 1 декабря в сутки приходят от 250 до 350 человек с травмами», — сообщил читатель.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен.

За первые сутки после образования гололеда в травмпункты Курганской области обратились 432 жителя. Гололедица образовалась из-за ледяного дождя, который прошел 1 декабря.

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Жителям Кургана, пострадавшим из-за гололеда, пришлось стоять в очереди в травмпункте несколько часов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Вчера у меня знакомый получил перелом. Стоял в очереди в травмпункт с 15:00 до 21:00. Столько было народу, и все переломанные. Ему сказали, что с 1 декабря в сутки приходят от 250 до 350 человек с травмами», — сообщил читатель. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен. За первые сутки после образования гололеда в травмпункты Курганской области обратились 432 жителя. Гололедица образовалась из-за ледяного дождя, который прошел 1 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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