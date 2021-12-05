Жителям Кургана, пострадавшим из-за гололеда, пришлось стоять в очереди в травмпункте несколько часов. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Вчера у меня знакомый получил перелом. Стоял в очереди в травмпункт с 15:00 до 21:00. Столько было народу, и все переломанные. Ему сказали, что с 1 декабря в сутки приходят от 250 до 350 человек с травмами», — сообщил читатель.
URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен.
Жителям Кургана, пострадавшим из-за гололеда, пришлось стоять в очереди в травмпункте несколько часов. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Вчера у меня знакомый получил перелом. Стоял в очереди в травмпункт с 15:00 до 21:00. Столько было народу, и все переломанные. Ему сказали, что с 1 декабря в сутки приходят от 250 до 350 человек с травмами», — сообщил читатель. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, отвечает за взаимодействие с депздравом. На момент написания новости ответ не был получен. За первые сутки после образования гололеда в травмпункты Курганской области обратились 432 жителя. Гололедица образовалась из-за ледяного дождя, который прошел 1 декабря.