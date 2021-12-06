06 декабря 2021

В ГИБДД Кургана раскритиковали безопасность моста ЖБИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие путепровода ЖБИ. Курган , мост, жби, мост жби, путепровод жби
Мост ЖБИ открыли 25 ноября Фото:

В Кургане на новом мосту ЖБИ, по мнению представителей ГИБДД, есть проблемы с безопасностью дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«Госавтоинспекция обеспокоена ситуацией, сложившейся с обеспечением безопасности дорожного движения на участке проспекта Машиностроителей, от улицы Химмашевская до улицы Промышленная, в связи с чем, в адрес администрации города Кургана была направлена информация. В связи с вводом в эксплуатацию путепровода на проспекте Машиностроителей была изменена организация дорожного движения», — указано в сообщении.

По данным ГИБДД, возле пр. Машиностроителей, 28 водители грузовиков вынуждены нарушать правила характеристик перевозимого груза, так как там их соблюдение невозможно. Это связано с недостаточным радиусом закругления въездов возле дома. Также возле моста не хватает знаков «Парковка», «Объезд препятствия слева» и «Движение прямо».

В начале декабря курганцы жаловались на многочисленные аварии в районе нового моста ЖБИ. Путепровод открыли 25 ноября.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане на новом мосту ЖБИ, по мнению представителей ГИБДД, есть проблемы с безопасностью дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. «Госавтоинспекция обеспокоена ситуацией, сложившейся с обеспечением безопасности дорожного движения на участке проспекта Машиностроителей, от улицы Химмашевская до улицы Промышленная, в связи с чем, в адрес администрации города Кургана была направлена информация. В связи с вводом в эксплуатацию путепровода на проспекте Машиностроителей была изменена организация дорожного движения», — указано в сообщении. По данным ГИБДД, возле пр. Машиностроителей, 28 водители грузовиков вынуждены нарушать правила характеристик перевозимого груза, так как там их соблюдение невозможно. Это связано с недостаточным радиусом закругления въездов возле дома. Также возле моста не хватает знаков «Парковка», «Объезд препятствия слева» и «Движение прямо». В начале декабря курганцы жаловались на многочисленные аварии в районе нового моста ЖБИ. Путепровод открыли 25 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...