В ГИБДД Кургана раскритиковали безопасность моста ЖБИ

Мост ЖБИ открыли 25 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на новом мосту ЖБИ, по мнению представителей ГИБДД, есть проблемы с безопасностью дорожного движения. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«Госавтоинспекция обеспокоена ситуацией, сложившейся с обеспечением безопасности дорожного движения на участке проспекта Машиностроителей, от улицы Химмашевская до улицы Промышленная, в связи с чем, в адрес администрации города Кургана была направлена информация. В связи с вводом в эксплуатацию путепровода на проспекте Машиностроителей была изменена организация дорожного движения», — указано в сообщении.

По данным ГИБДД, возле пр. Машиностроителей, 28 водители грузовиков вынуждены нарушать правила характеристик перевозимого груза, так как там их соблюдение невозможно. Это связано с недостаточным радиусом закругления въездов возле дома. Также возле моста не хватает знаков «Парковка», «Объезд препятствия слева» и «Движение прямо».

В начале декабря курганцы жаловались на многочисленные аварии в районе нового моста ЖБИ. Путепровод открыли 25 ноября.