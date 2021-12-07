В ЯНАО чиновников через суд заставили расселить аварийный дом

По итогам прокурорского вмешательства семья из поселка Уренгой была переселена из аварийного дома Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители поселка Уренгой в Пуровском районе ЯНАО через суд заставили администрацию населенного пункта предоставить им новое жилье, взамен аварийной квартиры. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, муниципалитет проигнорировал представление надзорного ведомства об устранении нарушения.

«Прокурор района в адрес главы администрации внес представление об устранении нарушений закона, которое оставлено без удовлетворения. В этой связи прокуратура обратилась с иском в суд о возложении на администрацию п. Уренгой обязанности по предоставлению жилого помещения на основании договора социального найма. Судом требования прокурора полностью удовлетворены», — говорится в сообщении прокуратуры.

Семья из поселка Уренгой проживала в доме, который был признан аварийным в 2018 году из-за пожара. Как отмечают правоохранители, органы местного самоуправления долгое время не предоставляли жителям пострадавшей двухкомнатной квартиры новое благоустроенное помещение.

Агентство обратилось к администрации поселка Уренгой для получения комментария. Ответа на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном случае в Ноябрьске. После вмешательства надзорного органа, жители аварийного дома получили новую квартиру.