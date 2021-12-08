В курганской больнице, главврач которой умер, новый руководитель

Нового руководителя назначили в Кетовской ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовской центральной районной больнице обязанности главного врача исполняет Константин Осин. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информационной и внутренней политики. Осин был заместителем Андрея Легрова, который умер 3 декабря.

«В ответ на ваш запрос <…> сообщаем вам ответ департамента здравоохранения Курганской области. <…> В настоящее время в ГБУ „Кетовская центральная районная больница“ исполняет обязанности главного врача Осин Константин Юрьевич», — рассказали в департаменте.

Андрей Легров, по данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, умер на работе из-за проблем с сердцем. В кетовской больнице он проработал более 30 лет.