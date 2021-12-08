08 декабря 2021

В курганской больнице, главврач которой умер, новый руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины скорой помощи. Курган, приемный покой, скорая помощь, медицинская помощь, машина скорой помощи, вызов врача, Областная больница курган
Нового руководителя назначили в Кетовской ЦРБ (архивное фото) Фото:

В Кетовской центральной районной больнице обязанности главного врача исполняет Константин Осин. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информационной и внутренней политики. Осин был заместителем Андрея Легрова, который умер 3 декабря.

«В ответ на ваш запрос <…> сообщаем вам ответ департамента здравоохранения Курганской области. <…> В настоящее время в ГБУ „Кетовская центральная районная больница“ исполняет обязанности главного врача Осин Константин Юрьевич», — рассказали в департаменте.

Андрей Легров, по данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, умер на работе из-за проблем с сердцем. В кетовской больнице он проработал более 30 лет.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кетовской центральной районной больнице обязанности главного врача исполняет Константин Осин. Об этом URA.RU сообщили в областном департаменте информационной и внутренней политики. Осин был заместителем Андрея Легрова, который умер 3 декабря. «В ответ на ваш запрос <…> сообщаем вам ответ департамента здравоохранения Курганской области. <…> В настоящее время в ГБУ „Кетовская центральная районная больница“ исполняет обязанности главного врача Осин Константин Юрьевич», — рассказали в департаменте. Андрей Легров, по данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, умер на работе из-за проблем с сердцем. В кетовской больнице он проработал более 30 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...